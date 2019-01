Atletiekclub WIBO geeft 1.086 euro aan Rikolto Ben Conaerts

18 januari 2019

Atletiekclub WIBO heeft de opbrengst van haar ‘One World Run’ overhandigd aan Rikolto, het vroegere Vredeseilanden. Het loopevenement, dat vorig jaar aan zijn tweede editie toe was, telde 362 lopers en bracht 1.086 euro op. Voor elke loper ging 3 euro naar het goede doel. “We zijn heel tevreden met dit resultaat”, zegt WIBO-ondervoorzitter Chris Eysackers. “Ook dit jaar blijven we ons inzetten voor Rikolto. Niet alleen met de opbrengst van de volgende editie van de One World Run, op 12 oktober 2019, ook door met een team deel te nemen aan de 20 kilometer van Brussel ten voordele van Rikolto.”

“Wat en hoe we eten, bepaalt echt heel veel”, zegt Filip Cuypers van Rikolto. “De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Ontbossing, waterschaarste, voedselschaarste, prijsschommelingen: het heeft allemaal te maken met wat er op ons bord ligt. Met Rikolto werken we aan oplossingen en zorgen we er onder meer voor dat boeren werk kunnen maken van duurzame producten en dat supermarkten meer aandacht hebben voor eerlijke handel.”

