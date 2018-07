Arie Hoyaux wordt algemeen directeur 23 juli 2018

02u30 0 Boom De gemeenteraad heeft na een bewogen stemming Arie Hoyaux (57) aangesteld als de nieuwe algemeen directeur. Die functie werd door de Vlaamse overheid decretaal ingevoerd in het kader van de fusie van de OCMW's en gemeentebesturen.

Naast Arie Hoyaux, al ruim negen jaar gemeentesecretaris, was ook OCMW-secretaris Jo Piessens kandidaat om de nieuwe algemeen directeur te worden. Dat het geen eenduidige keuze was, bleek uit de duur van de stemming. Liefst vier uur deed de gemeenteraad erover om in een besloten vergadering de knoop definitief door te hakken. Arie Hoyaux legde meteen na de stemming de eed af en neemt dus met onmiddellijke ingang zijn nieuwe functie waar. Jo Piessens, al zeventien jaar OCMW-secretaris, kreeg niet eens voldoende stemmen voor de rol van adjunct-algemeendirecteur, waardoor die functie voorlopig vacant blijft. Oppositiepartij Vlaams Belang reageerde na afloop bezorgd: "Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze flagrante miskenning van de kandidaat voor adjunct-directeur, hebben een enorme verantwoordelijkheid. Het OCMW heeft vanaf nu geen hoofd meer en wordt hiermee in totale chaos gestort."