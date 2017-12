Animo verzekerd met Warmste Winter Wunderbar 03u01 0

De komende dagen en weken staat er in de Warmste Winter Wunderbar, de nieuwe winterbar van De Schorre, heel wat animo op het programma. Zo kan je er vandaag vanaf 16 tot 1 uur terecht voor een 'after-workdrink'. Daarbij kan je genieten van een knabbeltje en de nodige kersthits. Morgen komt DJ Krampus vanaf 22 tot 1 uur voor warmte zorgen in de winterbar. Op donderdag 28 december leren kinderen en volwassenen nieuwjaarskaartjes te drukken met rubber of zelfgemaakte stempels. De workshop vindt plaats van 14 tot 16 uur en kost 10 euro per persoon. Verder is het onder meer uitkijken naar de concerten van Roland Van Campenhout en Shakedown Tim op zaterdag 30 december, Bart Buls op zaterdag 6 januari en Johnny Trash op zaterdag 20 januari. De Warmste Winter Wunderbar blijft nog staan tot en met 31 januari en is elk weekend publiek toegankelijk. Tijdens de week kan de winterchalet afgehuurd worden door bedrijven en particulieren. (BCOR)