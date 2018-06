Amokmakers vormen beste mini-onderneming 13 juni 2018

Tijdens een slothappening heeft Vlajo de beste miniondernemingen van de regio in de bloemetjes gezet. De prijs voor beste algemeen beleid ging naar Amokmakers van Ursulinen Mechelen. De verkopers van gedecoreerde mokken kregen 250 euro in de vorm van Mechelbonnen. De prijs voor commerciële aanpak ging naar Rope It van dezelfde school. Splash! van KA Boom won de originaliteitsprijs. Eaucéan van College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver, White It van Scheppers Mechelen en Lactobar van SUI Waver wonnen tenslotte de prijs voor beste presentatie, beste teamspirit en beste strategische visie. Deze miniondernemingen kregen alle 100 euro.





(WVK)