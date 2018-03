Allen Byamaka komt vertellen over voedselzekerheid in Oeganda 09 maart 2018

02u49 0

Allen Byamaka, voorzitter van COSIL, een vereniging die strijdt voor voedselzekerheid in Oeganda, verbleef een week in Boom. Hij bracht onder meer een bezoek aan het woonzorgcentrum, de scholen en de schouwburg. Samen met het gastgezin bij wie hij gedurende zijn week in Boom verbleef, werd Allen ook ontvangen op het gemeentehuis. Ondanks een lange vlucht en een drukke eerste dag in heeft hij daar enthousiast de werking van zijn organisatie uit de doeken gedaan. Achteraf ging hij graag op de foto met Noord-Zuid-ambtenaar Nathalie Janssens.





(BCOR)