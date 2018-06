Alleen nog bussen over Rupelbrug? GEMEENTE WIL AUTOVERKEER DOOR RUPELTUNNEL STUREN BEN CONAERTS

28 juni 2018

02u33 0 Boom Het Boomse gemeentebestuur ijvert voor een knip ter hoogte van de rotonde in Klein-Willebroek, vlak voor de Rupelbrug. Enkel voetgangers, fietsers, landbouwvoertuigen en de bussen van De Lijn zouden dan nog de brug kunnen oprijden.

Als het van het Boomse gemeentebestuur afhangt, komt er op korte termijn een knip vlak voor de Rupelbrug (N177), ter hoogte van de rotonde in Klein-Willebroek. Dat zou concreet betekenen dat enkel zwakke weggebruikers, landbouwvoertuigen en de bussen van De Lijn nog over de brug kunnen rijden. Het andere gemotoriseerde verkeer zal dan van de Rupeltunnel moeten gebruik maken om de Rupel te kunnen oversteken, een omleiding van zo'n vijf à tien minuten. Enkel wanneer er zich calamiteiten voordoen in de Rupeltunnel, zal de brug tijdelijk opnieuw worden opengesteld voor al het verkeer.





Knip

"Met de N177 en de A12 hebben we vandaag twee autostrades die door ons dorp rijden. Dat is van het goede te veel", vindt schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open Vld). "Veel vrachtwagens gebruiken de Rupelbrug om sneller op de A12 te geraken. Als we de knip kunnen laten uitvoeren, in beide richtingen, sturen we al het zware verkeer door de Rupeltunnel. Dat scheelt makkelijk honderden vrachtwagens richting ons centrum. Bovendien wordt de nieuwe bushalte die voorzien is in de Frans De Schutterlaan (N177), vlak voor de brug, hier nog een stuk aantrekkelijker door. Als het vrachtwagenverkeer daar weg is, kan je er in perfecte omstandigheden de bus nemen."





Werken

Dat het scenario realistisch en haalbaar is, wordt volgens Bosteels vandaag al bewezen. "Met de huidige werken aan de Rupelbrug zitten we al in een situatie dat de brug niet toegankelijk is en dat er moet worden omgereden langs de Rupeltunnel. Ik zie daar geen enkel probleem mee, integendeel. Ons centrum is momenteel een stuk rustiger. Je voelt aan alles dat dit een juist verhaal is voor de mobiliteit in onze gemeente. Zodra de rotonde aan het Ooievaarsnest in Ruisbroek klaar is, kan de knip gerealiseerd worden. Al moet nog wel het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn goedkeuring geven. Dat is de volgende stap: met het AWV rond de tafel gaan zitten."





Intussen blijft het nog onduidelijk hoe de nieuwe halteaccommodatie in de Frans De Schutterlaan er zal uitzien. Bosteels is voorstander van een eigentijdse bushalte, met een toilet en een koffiebar, ter waarde van 250.000 euro. Maar de oppositie heeft dat voorstel op de jongste gemeenteraad weggestemd. "We hebben al eerder gepleit voor een participatietraject, maar daar heeft men niks mee gedaan", zegt Patrick Marnef (Boom één). "Het gemeentebestuur doet geen enkele moeite om een draagvlak te vinden." Hans Verreyt (Vlaams Belang) struikelt dan weer over de hoge kostprijs. Bosteels wil het punt in september sowieso opnieuw op de gemeenteraad brengen.