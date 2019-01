Al dertig bezwaren tegen bouw supermarkt op gronden Mampaey Ben Conaerts

04 januari 2019

Politieke partij Groen heeft een dertigtal bezwaarschriften ontvangen tegen de bouw van een nieuwe supermarkt op de gronden van de oude plantenzaak Mampaey in de Kerkhofstraat. Karl Fret (Groen) heeft de stapel inmiddels overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. “Het gaat vooral om bezwaren van mensen uit de Oude Reetsebaan, Van Leriuslaan en Kerkhofstraat zelf”, zegt hij. “Daarnaast zijn er wellicht nog een aantal mensen die hun bezwaar rechtstreeks aan het college hebben overgemaakt. Dit bewijst dat er best wel wat tegenkanting is tegen de komst van de supermarkt.”

Volgens Groen is er om allerlei redenen geen nood aan de nieuwe supermarkt. “Op nog geen 400 meter verder is een Aldi en binnen een straal van twee kilometer zijn er een Delhaize, een Colruyt, een Spar, een Alvo, een Carrefour en een Lidl”, klinkt het. “Bovendien zou een bijkomende supermarkt nog meer autoverkeer naar de nu al drukke Kerkhofstraat lokken en een aanzienlijke belasting vormen voor het natuurgebied van Bos N.”