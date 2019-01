Agent breekt pols bij arrestatie overvaller (18) Sander Bral

24 januari 2019

15u46 0 Boom De lokale politie van Antwerpen heeft een achttienjarige jongen die minstens vier gewapende overvallen op zijn kerfstok heeft, eindelijk kunnen pakken. De jongeman kon de politie steeds ontsnappen bij eerdere interventies. Hij overviel wellicht drie zaken in Boom en één in Antwerpen. De onderzoeksrechter bevestigde woensdag zijn aanhouding.

Inspecteurs van het wijkteam Kiel van de lokale PZ Antwerpen controleerden woensdagnamiddag een instelling in de Abdijstraat op het Kiel. Ze waren op zoek naar een geseinde verdachte van minstens vier overvallen. Tijdens de eerdere controle kon de verdachte nog ontsnappen, maar woensdag slaagde de politie erin de achttienjarige verdachte te overmeesteren en te arresteren. Bij de interventie brak één van de inspecteurs zijn pols door het verzet van de verdachte.

De jongeman komt in aanmerking voor minstens vier gewapende overvallen. Tijdens de kerstvakantie werden twee kapperszaken en een apotheker in Boom overvallen door een jongeman die de medewerkers bedreigde met een mes en geld uit de kassa eiste. Eén van de medewerkers kreeg zelfs een mes op de keel gedrukt. In het midden van deze maand werd een zonnebankcentrum op de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen op een gelijkaardige manier overvallen door een man met dezelfde persoonsbeschrijving.

Het onderzoek werd geleid door de lokale recherche van de politiezone Rupel dat al snel naar de verdachte leidde die nu is opgepakt. Hij kon ook gelinkt worden aan de overval op de Sint-Bernardsesteenweg. Bij een huiszoeking in Boom vond de PZ Rupel verdere aanwijzingen richting de verdachte maar ook toen kon hij ontsnappen. Hij werd daarop geseind en woensdag dus gearresteerd.

De onderzoeksrechter bevestigde woensdag nog de aanhouding van de verdachte. Het onderzoek is intussen overgenomen door de lokale recherche van de politiezone Antwerpen.