Aftellen naar Putteke Winter: tickets voor zaterdag allemaal de deur uit, vrijdag nog wel plaats Ben Conaerts

06 december 2018

In De Schorre wordt momenteel volop toegewerkt naar Putteke Winter. De feeërieke winterwandeling vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 december en belooft opnieuw duizenden nieuwsgierigen naar het provinciaal recreatiedomein te lokken. Wie erbij wil zijn, kan maar beter niet te lang meer aarzelen om zijn kaarten te bestellen. De tickets voor zaterdag zijn ondertussen allemaal de deur uit, voor vrijdag zijn er nog wel kaarten. Op beide avonden worden er telkens maximaal 8.000 bezoekers toegelaten.

“De tickets voor vrijdag lopen zoals altijd iets rustiger dan die van zaterdag. Maar ook daar zijn we al ruim over de helft. Al verwachten we tot hiertoe om vrijdagavond nog altijd tickets te kunnen verkopen aan de avondkassa”, zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre.

Tickets voor Putteke Winter kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.deschorre.be.