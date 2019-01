Afhaalchinees Tip Top houdt er na 30 jaar mee op Ben Conaerts

17 januari 2019

15u45 0 Boom Het Boomse handelscentrum moet opnieuw afscheid nemen van een monument. De bekende afhaalchinees Tip Top in de Kerkstraat houdt er na dertig jaar mee op.

De Kerkstraat heeft de voorbije decennia vele handelszaken zien komen en gaan. Maar de afhaalchinees Tip Top heeft er maar liefst dertig jaar lang kunnen floreren. Vele Bomenaars kwamen in de zaak langs om er hun nasi goreng, bami goreng of loempia’s af te halen. Ze werden er steeds met open armen ontvangen door de goedlachse kok Yik Sau Cheong (69) en zijn echtgenote Chong Choi Yau (61).

Al veel van gedacht veranderd

“Ik ben de zaak hier begonnen in 1989”, zegt Yik. “Ik stond in de keuken, terwijl mijn echtgenote de bestellingen opnam. We hebben hier een mooie tijd beleefd, maar ik word al een jaartje ouder en moet denken aan mijn gezondheid. Ik heb de voorbije jaren al vaak op het punt gestaan om te stoppen om dan op het laatste nippertje weer van gedacht te veranderen. Maar deze keer is het wel definitief (lacht).”

Yik en zijn echtgenote hebben vier kinderen, maar zij zagen het niet zitten om de zaak voort te zetten. “Begrijpelijk, want ze hebben allemaal hun eigen carrière”, zegt de in Hongkong geboren kok. “Het zal wel even wennen zijn om niet meer achter de potten en pannen te staan. We hadden veel lokale klanten, die meerdere keren per week langskwamen. Die mensen ga ik heel erg missen.”