Afbraak sociale flats Velodroomstraat kan doorgaan 27 april 2018

De afbraak van de sociale appartementsgebouwen in de Velodroomstraat kan volgende week opnieuw aanvangen. De werken lagen al sinds begin dit jaar stil omwille van stabiliteitsproblemen en mogelijk instortingsgevaar.





"Samen met de architect en de aannemer werd de voorbije maanden bekeken op welke manier de gebouwen op een verantwoorde en veilige manier kunnen worden afgebroken", zegt Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek. "Bij deze gesprekken werd ook de veiligheidscoördinator betrokken. Concreet zal een deel van de gebouwen manueel gesloopt en gedemonteerd worden. De muurpanelen zullen eerst worden verankerd, zodat ze niet meer ongecontroleerd kunnen omvallen. Daarna worden de muurpanelen doorboord om ze dan met een werfkraan één voor één weg te kunnen nemen. Deze werkwijze is weliswaar erg tijdrovend en leidt ertoe dat de kostprijs van de afbraak meer dan verdubbeld is."





De afbraak van de gebouwen Velodroomstraat 42 tot 56 en 58 tot 68 is nu voorzien van begin mei tot het bouwverlof in juli. De afbraak van het gebouw Velodroomstraat 126 tot 136 start na het bouwverlof. Tegen begin oktober zouden alle gebouwen afgebroken moeten zijn. (BCOR)