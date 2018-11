Advokaatstraat nog niet berijdbaar Ben Conaerts

27 november 2018

Hoewel de Advokaatstraat nog niet is vrijgegeven door de aannemer, werden de voorbije dagen al buurtbewoners gezien die de straat met de wagen willen inrijden. Het gemeentebestuur vraagt dan ook om de signalisatie, zoals ze door de aannemer werd geplaatst, te respecteren.

“Dat heeft te maken met veiligheid, verzekeringskwesties en zelfs mogelijke beschadiging”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit. “Door te vroeg over het wegdek te rijden zonder dat alles is uitgehard, kan er beschadiging ontstaan. In dat geval zullen we de schade moeten doorrekenen aan de bestuurders van de wagens die de signalisatie negeerden. De straat zal pas worden vrijgegeven zodra de aannemer vindt dat dit technisch kan.”