Actiegroep ‘Red onze kleiputten’ pleit voor onmiddellijke sanering asbeststort Ben Conaerts

12 april 2019

19u28

De actiegroep ‘Red onze kleiputten’ pleit in een open brief voor een onmiddellijke sanering van het asbeststort in de kleiputten van Terhagen, op de grens met Boom.

“In 2015 werd na ‘grondig’ onderzoek in een lijvig rapport geconcludeerd dat het asbeststort met urgentieklasse 1 moet gesaneerd worden”, klinkt het. “In de stalen werden ongebonden asbestvezels gevonden, die gemakkelijk met de wind meegenomen kunnen worden. Die asbestvezels kunnen dodelijk zijn bij inademing. Intussen is het 4,5 hectare grote stort nog altijd niet degelijk afgedekt en gesaneerd.”

“ In de timing zien we dat het asbeststort ten vroegste pas in 2021 zal aangepakt worden. Dat betekent dat we zeker nog twee jaar met een groot tot zeer groot risico - vooral bij droog en winderig weer - moeten leven. Gezien het grote gevaar voor de buurtbewoners vragen we echter om onmiddellijk te starten met de sanering van het asbeststort.”

