Actiegroep houdt infoavond over sanering kleiputten Ben Conaerts

26 november 2018

De actiegroep ‘Red onze kleiputten’ organiseert op donderdag 29 november een informatieavond over de aangekondigde sanering van de kleiputten in Terhagen. De actiegroep zal daar al haar voorstellen, plannen en informatie aan de aanwezigen voorstellen.

“We blijven voorstander van de minimale sanering”, klinkt het. “Dat wil zeggen dat de twee storten worden gesaneerd en de overige 80 procent van het natuurgebied in de huidige toestand behouden blijft. Op de informatieavond willen we starten vanuit correcte en zo volledig mogelijke basisinformatie en iedereen de kans geven om aan het debat deel te nemen. De aanwezigen kunnen dus volop vragen stellen waarop, voor zover mogelijk, een antwoord zal worden gegeven. De bedoeling is om alle buurtbewoners de mogelijkheid te geven om beter geïnformeerd aan de volgende stappen van het participatieproces deel te nemen.”

De actiegroep bestaat uit buurtbewoners van de kleiputten en heeft via een flyeractie in 5.000 brievenbussen in Boom en Terhagen meer dan 450 steunbetuigingen van bewoners verzameld.

De infoavond vindt plaats om 20 uur in de school Villa Kakelbont in de Dirkputstraat in Boom.