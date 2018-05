Acrobatenduo Tascha en Ian neemt nog meer risico 25 mei 2018

Natascha Van Es uit Boom en Ian Lodens uit Knokke-Heist (beide 19) staan vanavond in de grote finale van Belgium's Got Talent. "Het wordt onze moeilijkste act tot nog toe. Er zijn deze editie heel wat finalisten die iets doen rond dans en acrobatie", beseft Tascha. "We mikken dus op hetzelfde doelpubliek. Maar we hebben geprobeerd iets in elkaar te steken dat nog meer mensen moet raken. We nemen nog meer risico's." De finale van Belgium's Got Talent is vanavond om 20.40 uur te zien op VTM. Er kan al van bij het begin gestemd worden via sms naar 6677 of gratis via de VTM-app. (BCOR)