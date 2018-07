Achttien podia 17 juli 2018

Tomorrowland pakt deze editie uit met liefst achttien podia in totaal, inclusief het podium van The Gathering op Dreamville. Dé eyecatcher is natuurlijk zoals ieder jaar de 'Main stage', al krijgt die wellicht flink wat concurrentie van de 'Atmosphere stage'. Dat is een volledig overdekte dancehall die door een speciale kraanconstructie overeind wordt gehouden en die is uitgerust met een videomuur met 120.000 leds. Als bezoeker waan je jezelf al snel in een akoestische cocon, langs alle kanten omgeven door een unieke muziek- en beeldervaring. Komend weekend kan je er terecht voor sets van onder meer Richie Hawtin, Adam Beyer en Dave Clarke. (BCOR)