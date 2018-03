Academie pakt uit met 'Jong Talent' 23 maart 2018

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord geeft op zaterdag 24 maart de voorstelling 'Jong Talent' in CC De Steiger. Opvallend is dat een deel van het concert zal worden verzorgd door het Buitengewoon MuziekAtelier. Daar geven jongeren met een beperking uit een brede regio rechtstreeks uiting geven aan hun muzikale gevoel. Ook andere getalenteerde studenten komen samen met de jonge leerkrachten van de academie hun kunsten demonstreren. 'Jong Talent' vindt plaats om 20 uur en de inkom is gratis. Je moet wel vooraf reserveren via gamw@boom.be of tel. 03/880.19.61. (BCOR)