Academie geeft optreden voor ‘Dag van het DKO’ Ben Conaerts

21 februari 2019

14u49 0

De Muziekacademie van Boom geeft op zaterdag 23 februari een optreden. Dat gebeurt ter gelegenheid van de ‘Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)’. De leerlingen van de Nootstudio van Boom en Rumst-Reet en de leerlingen van het Woordatelier Rumst-Reet kruipen het podium op met enkele instrumentleerlingen. Samen brengen ze een voorstelling vol muziek en toneel in een feestelijk thema.

De voorstellingen vinden plaats om 10 en 11.30 uur in CC De Steiger. De toegang is gratis, maar je moet je plaatsen wel reserveren. Dat kan via de website www.desteigerboom.be of ccdesteiger@boom.be.