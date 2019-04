Absurde taferelen om scooter op te laden: Leopold (63) neemt elektriciteit af uit appartement op vierde verdiep Ben Conaerts

16 april 2019

19u58 0 Boom Het gebrek aan oplaadpunten voor elektrische scooters in Boom leidt tot opmerkelijke situaties. Leopold Noots, die gisteren al zijn beklag deed in deze krant, heeft er nu niet beter op gevonden dan voor zijn scooter elektriciteit af te nemen uit zijn eigen appartement op het vierde verdiep.

In de sociale appartementen in de Antwerpsestraat speelt zich dezer dagen een absurd tafereel af. Om zijn elektrische scooter op te laden, maakt Leopold gebruik van een meterslange kabel die vanuit zijn appartement op het vierde verdiep buiten naar de scooter loopt. Allerminst een ideale situatie, maar volgens Leopold en zijn mantelzorgster Tamara Boey is het op dit moment de enige oplossing.

Eerder had sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek voorgesteld om de scooter te stallen in de ondergrondse parking aan de sociale woningen in de Elzenstraat. Daar zou het voertuig veilig staan en over een oplaadpunt beschikken. De gevraagde waarborg van 100 euro was een hoge drempel voor Leopold, maar hij slaagde er alsnog in het geld bij elkaar te krijgen. Alleen trok Goed Wonen Rupelstreek het voorstel weer in, toen bleek dat Leopold nog met achterstallige betalingen zat.

Frank Maeremans, directeur van Goed Wonen Rupelstreek, wil wegens privacyredenen niet ingaan op de financiële kant van het verhaal, maar zegt wel bereid te zijn om mee te denken aan een oplossing. “We zitten donderdag samen met de betrokkenen en hopelijk kunnen we er samen uit komen.”

Intussen wordt er volgens Maeremans ook gewerkt aan een structurele oplossing voor het gebrek aan oplaadpunten. “Begin volgend jaar zullen er omgevingswerken worden uitgevoerd aan de appartementen in de Antwerpsestraat. We gaan kijken of we dan ook de garages minder steil kunnen maken en daar oplaadpunten voor scooters kunnen voorzien.”