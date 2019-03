55-plussers leren veilig vallen op gratis initiatie Ben Conaerts

26 maart 2019

De Boomse sportdienst organiseert op donderdag 28 maart een valinitiatie voor 55-plussers. Daarin leren de deelnemers een verkeerde reflex bij het struikelen of uitglijden af en krijgen ze een alternatieve valreflex aangelegd waarbij de kans op kwetsuren beperkt is.

De initiatie vindt plaats van 14 tot 15 uur in de dojo van de Braxhall in de Kapelstraat 143. Deelname is gratis, maar schrijf je wel in via de sportdienst, want het aantal plaatsen is beperkt. Dat kan via mail op sport@boom.be of telefonisch op het nummer 03 888 56 50.