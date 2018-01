5.700 euro voor therapeutisch zwembad Dolfijntje 30 januari 2018

Bomenaars Guy Apers en Siggy De Groot hebben samen met hun ploeg van vrijwilligers 5.700 euro ingezameld voor het Willebroekse therapeutisch zwembad Dolfijntje. Ze hebben het bedrag per cheque overhandigd aan Ludo Deferme van Dolfijntje. Guy, Siggy en hun team van medewerkers hebben maandenlang inspanningen geleverd om het geld bij elkaar te krijgen. Ze organiseerden onder meer een snoepjesverkoop en een pannenkoekenslag. "We zijn iedereen dankbaar die ons gesteund heeft", luidt het. Vorig jaar wisten Guy, Siggy en co ook al 5.003,14 euro bij elkaar te krijgen voor Dolfijntje.





(BCOR)