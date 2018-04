300 kinderen ravotten op 'Open Speldag' 16 april 2018

De jaarlijkse 'Open Speldag' heeft gisteren opnieuw heel wat kinderen en jongeren naar het gemeentelijke park gelokt. Mede dankzij het mooie weer zakten zo'n 300 ravotters naar het park af. Ze leerden djembé spelen en buttons maken, probeerden circusoefeningen uit, lieten zich grimeren aan de grimeerstand of konden terecht in de voorleescaravan. Kinderen die liever wat meer actie hadden, konden hun energie kwijt op de springkastelen of in het pannavoetbal. (BCOR)