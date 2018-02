300.000 euro 'korting' op nieuwe bib NA HERONDERHANDELINGEN LIJKT GOEDKEURING SLECHTS FORMALITEIT BEN CONAERTS

22 februari 2018

Boom

eigenaar is de nieuwe bibliotheek in de Windstraat ruim 300.000 euro goedkoper geworden. Vanavond wordt het dossier al voor de derde keer voorgelegd aan de gemeenteraad, maar niets lijkt de goedkeuring nu nog in de weg te staan.





Na een maandenlange impasse is er eindelijk een doorbraak in het dossier van de nieuwe bibliotheek. De prijs van de panden waar de bibliotheek naartoe zou verhuizen, is na heronderhandelingen met de eigenaar een groot stuk verlaagd. "Ik ben persoonlijk in contact getreden met de firma Cordeel (de eigenaar van de panden, red.) om te onderhandelen over de prijs", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).





"Naar aanleiding van deze onderhandeling heeft men een 'last and best offer' gedaan: 1.325.000 euro, exclusief btw. Met de afwerking van het gebouw, de aankoop van het meubilair en de erelonen voor de architecten erbij komt dit neer op 2.295.000 euro. Dat is zonder btw 300.000 euro goedkoper dan de eerste prijs. Gezien het AGB de aankoop doet en de gemeente huurt, kunnen we de btw bovendien recupereren."





Verkoop gronden

"De firma Cordeel is ons tegemoet gekomen", vult schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA) aan. "Alleen is dat, zoals verwacht, ten koste gegaan van een andere deal. Cordeel was namelijk bereid om de gronden waar café Windhoek en de voormalige wasserij op stonden, aan te kopen tegen 700.000 euro. Dat was een zeer goede prijs, 400.000 euro hoger dan de schattingsprijs. Maar nu gaat deze deal niet door en moeten we voor de gronden een andere oplossing vinden. We hebben de deal verschoven om een groter draagvlak te vinden in de gemeenteraad. Nu hopen we dat de oppositie bereid is om daarin mee te gaan."





"Ik zie alleszins geen bezwaar meer om dit dossier goed te keuren", reageert Hans Verreyt (Vlaams Belang). "Aanvankelijk leek er niet te veel marge te zijn om te onderhandelen over de prijs. Pas toen we begin deze maand een alternatief voorstel hebben gelanceerd voor de nieuwe bibliotheek is de bereidwilligheid groter geworden. Door de concurrentie tegen elkaar uit te spelen en wat harder te onderhandelen, kom je dus tot mooie resultaten."





Bij Boom één wacht men nog af tot de gemeenteraad van vanavond.





Boom één wacht af

"Maar dit is zeker een stap in de goede richting", vindt fractievoorzitter Patrick Marnef (Boom één), die naar eigen zeggen een belangrijk aandeel had in de heronderhandelingen. "Ik ben op persoonlijk initiatief met de CEO van de firma Cordeel gaan praten en heb hem uitgelegd waarom we problemen hadden met de kostprijs. Enkele dagen later toonde hij zich al bereid zijn vraagprijs te laten zakken. Nu ben ik benieuwd op welke wijze het punt op de gemeenteraad zal worden ingeleid. Voor mij is het eindresultaat natuurlijk het belangrijkste, maar ik verwacht wel dat we mogen meedelen in de vreugde. We hebben ons constructief opgesteld en het moet gedaan zijn ons in een verdomhoekje te zetten."





Feit is dat de steun van Vlaams Belang al volstaat om het licht op groen te kunnen zetten. Eerder liet immers ook onafhankelijk raadslid Abdel El-Hajoutti al weten gewonnen te zijn voor de verhuis. Met de drie zetels van Vlaams Belang erbij kunnen de nodige dertien zetels worden gevonden om een meerderheid te vormen. Eens het dossier dan is goedgekeurd, kan het snel gaan. De verhuis zou, in het beste geval, zelfs nog voor september van dit jaar afgerond kunnen zijn.





"Iedereen wil de pluimen nu op zijn hoed steken", stelt de burgemeester vast. "Maar de grote winnaars hier zijn de Bomenaar en de bibliotheekbezoeker. Dat is wat telt."





De gemeenteraad vindt vanavond om 20 uur plaats in het gemeentehuis.