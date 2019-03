3.000 Tomorrowlandburen mogen zaterdag voordeelticket afhalen Ben Conaerts

27 maart 2019

15u35 0 Boom Op zaterdag 30 maart worden de eerste Tomorrowlandtickets overhandigd. De inwoners van Boom en Rumst worden dan in het congrescentrum De Pitte in De Schorre verwacht om hun voordeelticket af te halen.

De organisatie had voor de komende twee Tomorrowlandweekends telkens 750 voordeeltickets gereserveerd voor zowel inwoners van Boom als Rumst. In totaal gaat het dus om 3.000 inwoners die zich alvast mogen opmaken voor een weekend vol ‘Madness’. Zij betalen voor zo’n voordeelticket 178 euro in plaats van het normale tarief van 249 euro. De bijhorende Treasure Case kan kort voor het festival worden afgehaald in het buurthuis.

Tomorrowland is dit jaar aan zijn vijftiende editie toe en vindt plaats op 19, 20 en 21 juli en 26, 27 en 28 juli.