26 flats aan 'Poort van Noeveren' 22 maart 2018

Projectontwikkelaar Probo laat op de hoek van de Nielsestraat en de Broekweg - in de volksmond 'de poort van Noeveren' - een nieuw appartementencomplex optrekken. Het complex bestaat uit vier verdiepingen met 26 appartementen, elk met één of twee slaapkamers met zicht op de Rupel. De appartementen variëren in oppervlakte tussen 67 vierkante meter en 112 vierkante meter. Voor de toekomstige bewoners worden er 21 ondergrondse autostaanplaatsen en een fietsenberging voorzien. Twee parkeerplaatsen bevinden zich buiten en zijn te bereiken met een autolift. De prijs ligt tussen de 165.000 en 212.000 euro. Alle info is te vinden op de website www.dillenenpartner.be. (BCOR)