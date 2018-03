250.000 euro in strijd tegen kinderarmoede BUDGET 2018 VOORZIET OOK MEER GELD VOOR PERSONEEL BEN CONAERTS

15 maart 2018

02u29 0 Boom Op de gemeenteraad van vanavond staat eindelijk het budget voor 2018 geagendeerd. Niet alleen wordt er daarin voor het gemeente- en OCMW-personeel meer geld voorzien, er komt op voorstel van oppositiepartij Boom één ook een noodfonds van 250.000 euro om kinderarmoede aan te pakken.

De bespreking van het budget voor 2018 was normaliter gepland voor de gemeenteraad van december 2017. Maar door de gewijzigde constellatie in de raad heeft het uiteindelijk tot nu geduurd om de begroting klaar te krijgen. Opvallend is dat in het budget een noodfonds van 250.000 euro wordt opgenomen dat specifiek gericht is op kinderarmoede. Dat gebeurde expliciet op vraag van oppositiepartij Boom één.





"Het kinderarmoedepercentage in Boom is met 38,9 procent het hoogste in Vlaanderen", zegt fractieleider Patrick Marnef (Boom één). "We stellen echter vast dat de meeste projecten om dit aan te pakken via kleine subsidiebedragen van een hogere overheid worden betaald en dat het Boomse bestuur hier weinig of geen eigen middelen tegenover zet. Daarom willen we meer inzetten op resultaatgerichte acties, gefinancierd met deze begrotingsenveloppe van 250.000 euro."





"We willen op korte termijn alle actoren die actief zijn rond de bestrijding van armoede hierbij betrekken", zegt Peter De Ridder (Boom één). "Als concrete maatregelen denken we onder meer over extra sociale toelagen om de kosten die zwaar wegen op het beperkte budget van financieel zwakke gezinnen te verlichten. Zo zijn we voorstander van een subsidiereglement dat deze gezinnen helpt bij het betalen van schoolfacturen voor boeken of uitstappen."





Noodfonds

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) betwijfelt het nut van zo'n noodfonds. "We hebben dit in het budget voorzien omdat het voor Boom één een mogelijk breekpunt was", zegt hij. "Natuurlijk zijn we voorstander van een fundamentele aanpak van kinderarmoede. Er zijn de voorbije jaren al heel wat succesvolle laagdrempelige acties ondernomen. Denk maar de 1-euromaaltijden in ons buurtrestaurant en het project Rap op Stap, waarmee mensen met een beperkt budget aan een uitstap of een vakantie worden geholpen. Met 250.000 euro extra ga je de kinderarmoede in Boom niet verhelpen. Ik noem dat eerder 'symbolisch'. In plaats van ons te focussen op de gevolgen, moeten we eerder de oorzaken structureel aanpakken."





In het budget wordt ook extra aandacht besteed aan het gemeente- en OCMW-personeel. Op vraag van Boom één worden de maaltijdcheques verhoogd met 2 euro naar 8 euro en wordt er een tweede pensioenpijler van 2 procent ingevoerd voor alle contractuelen. "Het gemeentebestuur heeft deze legislatuur erg weinig aandacht gehad voor haar personeel", vindt Peter De Ridder. "Met deze maatregelen sluiten we opnieuw aan bij het niveau van de andere Rupelgemeenten."





"Dit zijn maatregelen die zeker niet nieuw zijn", reageert de burgemeester. "Al tijdens onze nieuwjaarsreceptie hebben we toegezegd dat we voor ons personeel de maaltijdcheques zouden verhogen en de tweede pensioenpijler zouden invoeren. Alleen heeft Boom één daar nog 1 euro en 1 procent bovenop gedaan. Als dat alles is wat Boom één op te merken had, denk ik dat we een goed budget hebben opgesteld."





De gemeenteraad vindt vanavond plaats om 20 uur in het gemeentehuis.