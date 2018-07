240 vluchten uit 83 luchthavens 17 juli 2018

De hele wereld komt de komende dagen samen in Boom. Dat is mede te danken aan het Global Journey-pakket, dat je een all-in ervaring biedt: vlucht, trein of bus, overnachting én Full Madness Pass voor Tomorrowland. Meer dan 32.000 feestvierders maken deze editie van het pakket gebruik om de 'madness' te komen opsnuiven. 11.000 festivalgangers reizen via de vluchten van Brussels Airlines, 10.000 bezoekers zullen verblijven in hotels in Brussel. Alles bij elkaar worden er 240 vluchten van 83 verschillende luchthavens verwacht. Voor vele bezoekers begint het feestje overigens al zodra ze in de lucht hangen. Tomorrowland zorgt op negen vluchten namelijk voor een dj, die daar al het vuur aan de lont mag steken. (BCOR)