20.000 interventies, 490 aanhoudingen en 132 inbraken: politie Rupel stelt jaarverslag 2018 voor Ben Conaerts

18 maart 2019

14u42 0 Boom De lokale politiezone Rupel heeft zijn jaarverslag van 2018 voorgesteld. Daaruit blijkt dat het aantal verkeersongevallen met gewonden sterk is gedaald, terwijl het aantal diefstallen in woningen is gestegen.

In totaal heeft de politie in 2018 een kleine 20.000 interventies uitgevoerd en 490 aanhoudingen verricht. Opvallend is dat het aantal diefstallen in woningen gevoelig is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. De politiezone Rupel kende met 132 effectieve inbraken een stijging van 28 feiten ten opzichte van 2017 en een stijging met 22 feiten ten opzichte van 2016.

“Na een opvallend rustig voorjaar en zomer zijn de inbraken in de donkere dagen van het najaar gepiekt”, legt commissaris Peter Van den Abbeele uit. “We hebben vorig jaar 29 verdachten opgepakt die in aanmerking komen voor diefstal in woningen. Maar elke inbraak blijft er één te veel. We blijven dan ook maximaal inzetten op sensibilisering door verschillende acties en onderzoeken maximaal de gepleegde inbraken om de daders te identificeren.”

Eén verkeersdode

Daartegenover staat dat het aantal verkeersongevallen sterk daalde. De politie noteerde vorig jaar 135 ongevallen met gewonden, een kwart minder dan in 2017 en 69 procent minder dan in 2016. Er viel vorig jaar wel één verkeersdode. De snelheidsovertredingen stegen tot 4,6 procent van de gecontroleerde voertuigen. Meer dan 800 bestuurders reden bovendien te snel op de nieuwe trajectcontroles in Niel en de reeds bestaande trajectcontroles in Rumst.