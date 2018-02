2.000 deelnemers gezocht voor grootste toost ter wereld 21 februari 2018

02u29 0 Boom Toerisme Rupelstreek wil tijdens haar jaarlijkse publieksopening op 22 april het wereldrecord 'Longest toast relay' verbreken. De vzw hoopt 2.000 mensen te vinden om samen één grote toost uit te brengen - met streekbieren natuurlijk.

Het toeristische seizoen wordt op zondag 22 april ingezet met een klapper. Naast de activiteiten van de verschillende streekproducenten en -partners gaat Toerisme Rupelstreek die dag voor een vermelding in het Guiness World Records Book. Iedereen wordt opgeroepen om samen het wereldrecord 'Longest toast relay' te verbeteren, zeg maar de grootste collectieve toost ter wereld. Dat gebeurt niet met champagne of cava, maar met streekbieren uit de Rupelstreek.





Domino-effect

"Concreet is het de bedoeling dat er één lange rij wordt gevormd waarbij je eerst klinkt met de persoon voor je en daarna met de persoon achter je. Op die manier ontstaat er een groot domino-effect", legt Karin De Mulder van Toerisme Rupelstreek uit. Het huidige record staat op naam van de Portugese stad Anadia. Dat werd gevestigd in juni 2013 met 1.233 deelnemers. Vorig jaar werd er in Damme tevergeefs een nieuwe recordpoging ondernomen. Maar bij Toerisme Rupelstreek is men optimistisch. "We stellen 2.000 deelnemers voorop", zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. "Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers staan als één team achter het project. We gaan de komende weken promotie voeren voor zoveel mogelijk steun. We verwachten iedereen op 22 april in De Schorre om samen het glas te heffen. Het glas en het biertje worden met plezier aangeboden." De recordpoging vindt plaats om 14 uur in De Schorre in Boom. (BCOR)