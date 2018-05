145 Bomenaars nemen deel aan Iftar 31 mei 2018

De eerste openbare Iftaractiviteit die vanuit de moslimgemeenschap werd georganiseerd, was een groot succes. Ongeveer 145 Bomenaars gingen op de uitnodiging in en kwamen in de Parochiezaal kennismaken met het Ramadangebeuren. Naast gesprekken over levensbeschouwing konden de bezoekers ook genieten van allerlei Ramadangerechten. "Onze verwachtingen zijn volledig overtroffen", zeggen Fauzia en Abdel El-hajoutti. "Volgens jaar gaan we zeker opnieuw een Iftaractiviteit organiseren. Een iftar is niet alleen een belangrijk godsdienstig gegeven voor de moslimgemeenschap, het is ook een belangrijk evenement dat de banden tussen de verschillende gemeenschappen kan aanhalen."





(BCOR)