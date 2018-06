140 optredens in twee dagen THEATER AAN TWATER BELOOFT NOG MEER SPEKTAKEL BEN CONAERTS

12 juni 2018

02u46 0 Boom Boom en Klein-Willebroek staan zaterdag en zondag opnieuw in het teken van Theater aan Twater. De dertiende editie van het internationale straattheaterfestival kan uitpakken met liefst 140 optredens van binnen- en buitenlandse artiesten, een absoluut record. Headliners zijn de jonge rockhelden van Ghost Rockers en de acrobaten van TNT Crew.

Sinds de start in 2006 is Theater aan Twater uitgegroeid tot het Rock Werchter van het straattheater. Vanuit alle continenten komen er acrobaten, clowns, goochelaars en andere entertainers naar de Boomse Kaai afgezakt. Voor de dertiende editie staken de organisatoren van de vzw Kaaimannen nog een tandje bij en pakken ze uit met een record van 140 optredens op de Boomse Kaai en in Klein-Willebroek. "We hebben meer dan vijftig unieke acts over twee dagen", zegt programmator Patrick Poppe. "Alle artiesten aan het werk kunnen zien, zal niet lukken. Je zal keuzes moeten maken."





TNT Crew

Het wordt onder meer uitkijken naar de Amerikaanse wereldkampioen 'eenwieleren' Jamey Mossengren, de knotsgekke Chileense clown Murmuyo, de Duitse menselijke robot Robotik en de Franse trapezistes van Lady Cocktail. Een van de hoogtepunten wordt de act van het Spaanse La Baldufa: een schitterend schouwspel rond een 19de-eeuwse zeppelin. Op zaterdag wordt afgesloten met TNT Crew, bekend uit 'Belgium's Got Talent', die een show brengt met veel vuur en special effects. Zondag wordt het optreden van de Ghost Rockers wellicht de grote publiekstrekker.





Zoals gebruikelijk zijn er ook weer veel lokale acts die present tekenen op Theater aan Twater. Malik Mohammed, de winnaar van 'So You Think You Can Dance' in 2015, komt zondag nog eens een demonstratie van zijn kunnen geven. Danseres Tascha Van Es, die samen met haar vriend Ian recent nog 'Belgium's Got Talent' op haar naam schreef, brengt zaterdagavond een adembenemende act. Nog een tip: het reuzegrote nepvarken OinK van de Kaaimannen zelf, waarbij je door de spenen naar een korte theateract kan kijken.





Nieuw is dat er een 'buskercompetitie' wordt ingericht, een competitie voor straatartiesten die voor 'den hoed' spelen. "Ieder jaar krijgen we massa's aanvragen van artiesten die op ons festival willen spelen", zegt Patrick Poppe. "Alleen zijn onze middelen beperkt en kunnen we dus niet alle acts toelaten. Daarom organiseren we nu voor het eerst een 'National Busker Contest', in twee aparte arena's in Boom en Klein-Willebroek."





Het festival gaat zaterdag om 14 uur van start. Net als vorig jaar wordt er gewerkt met een dagprijs van 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Wie jonger is dan zestien, mag gratis binnen. "Door een inkomprijs te vragen, geven we onszelf een bescheiden spaarpotje", zegt voorzitter Peter De Ridder. "Daarmee kunnen we jaar na jaar extra investeren in ons evenement. De Bomenaar heeft met Tomorrowland al het mooiste dancefestival ter wereld. Wij willen hem ook het beste straattheaterfestival aanbieden."





Info: www.kaaimannen.be.