12 nieuwkomers bij CD&V 30 juni 2018

CD&V Boom heeft zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober klaar. Daarop prijken twaalf vrouwen en dertien mannen en een mix van vernieuwing en ervaring. Er zijn 12 nieuwkomers bij de partij.





Kris Van Hoeck is, zoals bekend, lijsttrekker en krijgt de steun van partijvoorzitster Carla Herremans en Tom Dewandelaere, die de tweede en derde plaats zullen bekleden. Op de vierde plaats staat OCMW-raadslid en gewezen OCMW-voorzitster Christel De Coninck, gevolgd door gemeenteraadslid Abdel El-Hajoutti op de vijfde stek. Voormalig vrederechter Gust Laureyssens en voorzitter van de sportraad Danny Verschaeren zijn de lijstduwers op respectievelijk de 24ste en 25ste plaats. Voormalig schepen Bart De Smet staat op de veertiende plek en is dus lijsttrekker van de tweede kolom. Chris Piessens, voorzitster van CC De Steiger, bekleedt de negende plaats en op plaats acht staat immomakelaar Ludwig Dillen. 12 van de 25 namen stellen zich voor de eerste keer verkiesbaar.





"Deze groep is een mooie weerspiegeling van de inwoners van Boom", zegt lijsttrekker Kris Van Hoeck.





"Samen nemen we de weg vooruit voor een sterk Boom, waar iedereen zich thuis voelt." (BCOR)