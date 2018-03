103 en nog elke week een boek uit ROZA CLOSEN GEVIERD ALS OUDSTE LEZER VAN DE BIB BEN CONAERTS

31 maart 2018

03u16 0 Boom Roza Closen mag deze maand dan wel 103 zijn geworden, ze verslindt nog iedere week minstens één boek. Daarmee is zij met voorsprong de oudste lezer ooit van de Boomse bibliotheek. Gisteren werd zij dan ook uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Wie bij Roza Closen op bezoek komt, weet maar beter wat hij kan verwachten. Vaker wel dan niet zit Roza in haar relaxzeteltje bij de verwarming haar volgende nieuwe pageturner te lezen. En eens ze daarmee bezig is, houdt ze niet snel weer op. Minstens één boek per week verslindt ze zo, een gemiddelde om u tegen te zeggen. "Ik hou nu eenmaal van mooie verhalen", glimlacht Roza. "Het liefst lees ik over de liefde. Ik ben fan van schrijvers als Catherine Cookson en Danielle Steele. Romans met veel geweld zeggen me dan weer veel minder. Vroeger las ik ook detectives, maar de laatste jaren verkies ik romantische boeken. Soms ga ik zodanig op in het verhaal dat ik er zelfs 'Blokken' voor oversla." Roza, een geboren en getogen Boomse, verblijft intussen al een aantal jaren in het woonzorgcentrum Den Beuk. Om de drie weken wordt zij daar, samen met zeventien andere leesfanaten, met boeken bevoorraad door bibliotheekmedewerker Marina Convents. "Ik weet niet wat ik zonder Marina zou moeten", zegt Roza. "Zij kent onze leesvoorkeuren als de beste en zij slaagt er iedere keer in om een stapeltje boeken uit te kiezen dat we graag lezen. Het is wel een voorwaarde dat de boeken in grootletterdruk zijn. Die lezen aangenamer, omdat het lettertype groter en vetter gedrukt staat. Om kleine lettertypes te kunnen lezen, moet ik meer moeite doen."





Razendsnel

"De grootste uitdaging is om voor Rozake boeken uit te kiezen die ze nog niet gelezen heeft", lacht Marina. "Om de drie weken breng ik zeven boeken mee en die leest ze dan allemaal razendsnel uit. Dat zijn dan vooral streekromans en familie- of liefdesverhalen. Maar ik denk dat Roza intussen al bijna onze hele collectie in grootletterdruk heeft verslonden. Gelukkig kan onze bibliotheek gebruikmaken van de wisselcollectie 'Grote Letter Bibliotheek' van Rupelbib en regelmatig ook zelf nieuwe boeken in grootletterdruk aankopen."





Gisterennamiddag werd Roza in het woonzorgcentrum met een bezoekje verblijd door bibliothecaris Dara De Bruyn en schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). "Met haar 103 lentes is Roza met voorsprong de oudste lezer ooit van onze bibliotheek", zegt De Bruyn. "We zijn er heel trots op dat we zo'n trouwe fan onder ons hebben en vonden het maar normaal dat we haar eens in de bloemetjes zouden zetten. We hopen dat ze nog vele jaren van onze boeken kan genieten."