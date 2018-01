"Zonder Eclips kan ik niet verder" JONGEN MET SPIERZIEKTE START CROWDFUNDING VOOR OPERATIE HULPHOND BEN CONAERTS

24 januari 2018

02u28 0 Boom Jesse Verscheuren, een jongen van 18 die lijdt aan de ziekte van Duchenne, zoekt 3.200 euro voor zijn hulphond Eclips. Die kampt met twee kapotte knieën en heeft dringend nood aan een operatie. "Eclips maakt deel uit van het gezin. Ik kan niet zonder hem", zegt Jesse.

Jesse en Eclips zijn twee handen op één buik. Waar Jesse is, daar vind je ook zijn trouwe hulphond, een golden retriever van zes jaar. Eclips opent de kasten, sluit de deuren, raapt spullen op, doet de lichten aan of uit en vergezelt zijn baasje mee naar de winkel. "Ik kan gewoon niet zonder hem", zegt Jesse. "Ik lijd aan de ziekte van Duchenne, waardoor mijn spieren afsterven. Ik heb vroeger als kind kunnen fietsen en lopen, maar op een bepaald moment is dat opgehouden. Nu ben ik volledig verlamd en gekluisterd aan een rolwagen. Ik kan mijn armen nog een beetje bewegen, maar ook dat zal minder en minder worden."





Dat Jesse er alsnog in slaagt om zijn plan te trekken, is te danken aan Eclips. De golden retriever is vijf jaar geleden het gezin komen vervoegen en is op korte tijd onmisbaar geworden. Maar sinds begin dit jaar kampt Eclips met twee kapotte knieën, waardoor hij niet langer de hulp kan bieden die Jesse nodig heeft.





Uit auto gesprongen

"Een paar weken geleden is hij uit de wagen gesprongen, waarschijnlijk slecht neergekomen en beginnen te manken", zegt mama Els Moortgat (50). "Pas nu Eclips buiten strijd is, besef je pas wat hij betekende. De taken die hij voor zijn rekening nam, komen nu bij mij terecht. Ik ben voortdurend bezig."





Als Eclips onder het mes gaat, kunnen zijn knieën hersteld worden en kan hij nog zeker een aantal jaar verder. Alleen kost een operatie aan zijn beide knieën liefst 3.200 euro, een bedrag dat het gezin onmogelijk kan ophoesten.





Spuitje geven

"We hebben aan Dyadis (de vereniging die Eclips aan het gezin heeft toegewezen, red.) gevraagd om ons te steunen, maar dat ziet men niet zitten", zegt Els. "Ik begrijp dat wel. Die vereniging heeft een 75-tal honden. Wat ze voor Eclips zouden doen, zouden ze voor al die andere honden ook moeten doen. Maar wij zitten dus wel met een probleem."





Om het benodigde bedrag proberen in te zamelen, is Jesse dan maar van start gegaan met een crowdfundingactie. "Al het geld dat daarmee binnenkomt, is bedoeld voor de operatie", zegt Jesse. "Sommige mensen zeggen dat we de hond een spuitje moeten laten geven. Maar Eclips maakt echt deel uit van ons gezin. Hij heeft bovendien nog de helft van zijn leven voor de boeg. De dierenarts heeft ons verzekerd dat hij volledig kan genezen. Dan lijkt het ons absurd om hem te laten doodspuiten. Hij is mijn beste kameraad. Een andere hond zou ik niet willen."





Meer info is te vinden op www.gofundme.com/operatie-voor-hulphond-jesse.