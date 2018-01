'Ziekenhuisbelasting' wordt volgende maand teruggestort 25 januari 2018

De zogenaamde 'ziekenhuisbelasting' die de Bomenaar vorig jaar heeft betaald, wordt midden februari integraal teruggestort. Dat werd tijdens de recentste commissie Financiën bekendgemaakt na een vraag van Hans Verreyt (Vlaams Belang). Het terugstorten is een gevolg van een beslissing in de gemeenteraad van november vorig jaar. Daar werd een ruime meerderheid gevonden voor de afschaffing van de algemene belasting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Tussen de beslissing en de praktische uitvoering van de terugbetaling zat natuurlijk enige tijd, maar de juridische en praktische voorbereiding is ondertussen zo goed als achter de rug. De Bomenaars hoeven niets extra te doen om hun 'ziekenhuisbelasting' van 2017 teruggestort te krijgen. Op enkele uitzonderingen na werd van iedere belastingplichtige het rekeningnummer teruggevonden. Hans Verreyt is verheugd: "Hiermee komt een einde aan een van de meest onrechtvaardige belastingen die Boom rijk was. Onze fractie is ook tevreden dat de afhandeling van deze beslissing, ondanks de huidige moeilijke werkomstandigheden, snel en efficiënt werd geregeld. Een pluim die de financiële dienst op zijn hoed mag steken." (BCOR)