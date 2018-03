"Zaak gestart zonder spaargeld" MUSTAFA (21): VAN MINDERJARIGE VLUCHTELING TOT SELFMADE ONDERNEMER BEN CONAERTS

23 maart 2018

02u55 0 Boom Mustafa Hassankhil (21) was pas 14 toen hij zijn geboorteland Afghanistan verliet. Hij belandde in België, leerde de Nederlandse taal en heeft nu al ruim een jaar een eigen goed draaiende telefoonwinkel in de Hoogstraat. Mede dankzij zijn uitzonderlijke verhaal is Mustafa genomineerd voor de titel van 'Micro-ondernemer van het jaar', die vandaag wordt uitgereikt.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Mustafa Hassankhil al heel wat meegemaakt. Als 14-jarige vlucht hij uit zijn geboorteland, het door oorlog geteisterde Afghanistan, en laat hij zijn ouders, zijn twee broertjes en zijn zusje achter. "We hadden niet zo veel geld dat we allemaal konden vertrekken", vertelt hij. "Ik was ouder dan mijn broers en zus, dus viel de verantwoordelijkheid op mij. Waar ik naartoe zou gaan, wist ik op dat moment zelf niet. Zolang het er maar veiliger was dan in Afghanistan."





Opvangcentrum

Zijn tocht leidt hem onder meer langs Iran, Turkije, Griekenland en Frankrijk. In Brussel wordt hij opgepakt en vraagt hij asiel aan. Hij belandt in een opvangcentrum, leert Nederlands en kan uiteindelijk beginnen werken in een GSM-winkel in Antwerpen. In zijn vrije tijd leert hij via YouTube-filmpjes hoe je smartphones kan herstellen. Na 2,5 jaar te hebben gewerkt als verkoper, beslist hij om zijn eigen zaak te starten. Hij vindt een leegstaand pand in Boom en doet in januari 2017 de deuren open van zijn eigen telefoonwinkel: 'Smart Repair'.





"Dat is niet zonder moeite gebeurd", blikt hij terug. "Ik had geen spaargeld, want alles wat ik verdiende, stuurde ik naar mijn ouders in Afghanistan. Dus ben ik gaan zoeken waar ik een lening kon afsluiten om mijn zaak te kunnen starten. Op die manier ben ik bij microStart terechtgekomen, een instelling die microkredieten verleent. Daar kreeg ik de kans om 12.000 euro te lenen, waarvan 2.000 euro zonder interest. Toen ik dit pand wilde huren, heb ik 3.300 euro waarborg moeten geven. Ik heb mijn zaak dus gestart met amper 8.000 euro."





Risico

Hij beseft dat hij een groot risico heeft genomen. "Ik had heel veel schrik. Niemand geloofde in mij. Ik ben bewust klein begonnen en de eerste maand ging het moeilijk. Maar nu draaien de zaken goed. De grote winsten zijn er nog niet, maar ik ben al blij dat ik mezelf kan onderhouden. Om de paar maand stuur ik ook nog wat geld naar mijn ouders. Sinds ik zeven jaar geleden vertrok, heb ik hen maar één keer teruggezien. Dat is intussen ook al drie jaar geleden. Ik mis hen enorm. Ik hoop dat we ooit weer met zijn allen verenigd kunnen zijn."





Vandaag maakt Mustafa kans om in de prijzen te vallen op de bekendmaking van de 'Micro-ondernemer van het jaar'. Hij is een van de vijf genomineerden in de categorie 'Selfmade ondernemer' en maakt kans om 1.000 euro in de wacht te slepen. "Als ik win, koop ik een fotoprinter voor mijn zaak", zegt hij. Maar eigenlijk heeft hij al gewonnen: sinds kort is hij een getrouwd man, beschikt hij over een Belgisch paspoort en weet hij dus eindelijk dat zijn toekomst effectief in België ligt. "Ik kan stoppen met piekeren", glimlacht hij. "De hoofdpijn is voorbij."