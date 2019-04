“Wij zijn kakkers of da ge da na wilt of niet”: Steve Tielens maakt supporterslied voor KV Mechelen Ben Conaerts

10 april 2019

17u26 0 Boom De Boomse volkszanger Steve Tielens heeft een supporterslied opgenomen voor KV Mechelen. Een dertigtal supporters uit de regio kwam vanmiddag in Niel mee het refrein inzingen. “De titel, die is al van ons. Nu nog de beker!”

“Wij zijn kakkers of da ge da na wilt of niet/We zijn kampioen, niks aan te doen”. Het lijkt maar een kwestie van tijd vooraleer iedere KV Mechelen-supporter het refrein van ‘We zijn kakkers’ van Steve Tielens gaat meebrullen. De Boomse volkszanger kwam vanmiddag het nieuwe supporterslied opnemen bij Rockstar Recordings in Niel. Een dertigtal zelfverklaarde ‘kakkers’, uitgedost in de geel-rode kleuren van KV Mechelen, mochten het refrein mee inzingen en zorgden op die manier mee voor een stadionsfeertje.

Voor de meeste fans was het de eerste keer dat ze achter een microfoon stonden, maar van plankenkoorts was geen sprake. “Ik heb nog nooit gezongen”, lacht de 46-jarige Jan Van Horen uit Boom. “Maar omdat het voor KV Mechelen en voor Steve Tielens is, doe ik graag mee. Ik ben al dertig jaar trouw supporter van KV Mechelen en ik volg iedere wedstrijd die ze spelen. Ik heb 22 jaar lang een abonnement gehad, maar de laatste paar jaar ga ik minder vaak zelf kijken. Al maak ik voor de bekerfinale tegen AA Gent op 1 mei graag een uitzondering. Daar moest ik absoluut bij zijn.”

Toen enkele KVM-fans met het idee kwamen om een supporterslied op te nemen, heb ik niet getwijfeld. De bal lag voor het doel, ik moest hem dus enkel nog maar binnenkoppen Steve Tielens

“Eens ‘kakker’, altijd ‘kakker’”

Steve Tielens noemt zichzelf een echte ‘kakker’, ook al heeft hij nog sympathie voor andere clubs. “Ik ga al naar KV Mechelen kijken sinds ik een kind was”, legt de zanger uit. “Omdat ik druk bezig ben met mijn muziek, is het voor mij niet altijd makkelijk meer om naar het stadion te gaan. Maar KV Mechelen blijft in mijn hart zitten en dat gaat er nooit meer uit. Eens ‘kakker’, altijd ‘kakker’. Dus toen enkele KVM-fans met het idee kwamen om een supporterslied op te nemen, heb ik niet getwijfeld. De bal lag voor het doel, ik moest hem dus enkel nog maar binnenkoppen.” (lacht)

“‘We zijn kakkers’ is door mij geschreven en werd geproducet door DJ Diego. We hebben er ineens drie verschillende versies van opgenomen, waaronder zelfs een ‘Jump Après Ski’-versie. We willen hier dus echt een heel breed publiek mee kunnen aanspreken. Tijdens de bekerfinale gaat het lied zeker weerklinken in het supportersdorp van KV Mechelen op de Heizel. Hopelijk kan het onze ploeg naar een historische overwinning stuwen. Want zoals ik zing: de titel, die is al van ons. Nu willen we ook nog die beker!”

‘We zijn kakkers’ van Steve Tielens is in de loop van volgende week te verkrijgen via iTunes en Spotify.