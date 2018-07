...want dan komen de buren 24 juli 2018

Dreamville moet tegen woensdagavond weer in perfecte staat zijn, maar het festivalterrein is dat liefst al vroeger. Morgen tussen 14 en 22 uur worden immers 10.000 buurtbewoners uit Boom en Rumst verwacht voor het jaarlijkse buurtfeest. Al maakt woordvoerster Debby Wilmsen zich geen zorgen. "Onze ecoteams hebben al zo goed als al het afval op het festivalterrein verwijderd."





In totaal worden er morgen dertig rondleidingen gegeven over het festivalterrein. De eerste rondleiding gaat van start om 14.30 uur, terwijl de laatste moet eindigen rond 21.30 uur. Onderweg kunnen de deelnemers de Tomorrowlandsfeer opsnuiven en volgen ze een rondgang langs de verschillende podia. Achteraf kunnen ze een ritje maken in het reuzenrad, genieten van een drankje en een hapje en Tomorrowlandmerchandise op de kop tikken. Tomorrowland voorziet verder nog de nodige kinderanimatie en een dj die plaatjes komt draaien. Tussen 17.30 en 18.30 uur is er ook nog een optreden van de Ketnetband. (BCOR)