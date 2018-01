'Walk for Life' brengt 2.330 euro op 24 januari 2018

Wandelsportvereniging Schorrestappers en de sportraad van Boom hebben de opbrengst van hun 'Walk for Life' overhandigd aan Welzijnsschakel Boom. De wandeltocht, die eind 2017 werd georganiseerd, bracht deze keer 433 wandelaars bij elkaar, goed voor een opbrengst van 2.330 euro. "Zowel het aantal deelnemers als de opbrengst gaan nog elk jaar in stijgende lijn", luidt het bij de organisatoren. "Ondanks het feit dat De Warmste Week niet langer in Boom plaatsheeft, blijft men dus massaal aan onze wandeltocht deelnemen. We zijn daar heel tevreden mee."





