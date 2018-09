"Vuilniszak te klein? Juist integendeel" IGEAN HOUDT STEEKPROEF NA KLACHT POLITICUS OVER AFMETING BEN CONAERTS

06 september 2018

02u32 0 Boom De heisa rond de Boomse restafvalzakken van verschillende afmetingen kent zijn ontknoping. Volgens afvalverwerkend bedrijf IGEAN ligt een technische of menselijke fout aan de oorzaak van de te kleine vuilniszak.

Enkele weken geleden ontstond in Boom flink wat ophef toen bleek dat er twee verschillende soorten restafvalzakken in omloop waren. De zakken kostten evenveel, maar de ene was wel een stuk kleiner dan de andere. Peter De Ridder, fractieleider van oppositiepartij Boom één en ontdekker van de kleinere vuilniszak, diende klacht in bij het gemeentebestuur. Vervolgens werd de hete brij doorgeschoven aan IGEAN, het bedrijf dat instaat voor de bestelling en de levering van de zakken. Daar heeft men zich de afgelopen weken over de zaak gebogen en is men nu tot de vaststelling gekomen dat er geen structureel probleem is.





Menselijke fout

"We hebben een uitgebreide steekproef gedaan van een groot aantal rollen, geleverd in 2017 en 2018", zegt Fenna Bouve van IGEAN. "De resultaten zijn duidelijk: behalve voor de afwijkende zak, die aanleiding was voor het neerleggen van de klacht, blijkt er geen enkel probleem met de inhoud van de huisvuilniszakken in Boom. De gemiddelde inhoud van de gecontroleerde zakken uit 2017 is 65 liter, terwijl de gemiddelde inhoud van de gecontroleerde zakken uit 2018 69 liter bedraagt. De verkochte zakken zijn dus zelfs iets groter dan ze zouden moeten zijn, namelijk 60 liter." Feit is en blijft natuurlijk wel dat de ene afwijkende zak te klein was. Die had een omtrek van 55,5 cm en een volume van 55 liter, terwijl de inhoud van een huisvuilniszak 60 liter moet zijn. Maar bij IGEAN wil men dat relativeren. "Op een aantal van 300.000 jaarlijks geproduceerde huisvuilniszakken voor de gemeente Boom en maar liefst 4 miljoen voor de hele IGEAN-regio, is het altijd mogelijk dat er technische of menselijke fouten gebeuren in de productie", aldus Bouve. "Indien een Bomenaar dus vaststelt dat hij of zij een afwijkende huisvuilniszak of zelfs rol gekocht heeft, is er een oplossing: met de foutieve rol of zak naar het gemeentehuis gaan. Als men daar vaststelt dat de zak effectief te klein is, zal er ter compensatie uiteraard eenzelfde hoeveelheid juiste huisvuilniszakken gegeven worden." Peter De Ridder betreurt het dat IGEAN er zich op deze manier van af maakt. "Ik zou dus op een productie van 300.000 vuilniszakken de enige te kleine zak hebben? Dat is wel een héél groot toeval", reageert De Ridder. "Het gaat bovendien om een productie van zakken die al sinds december 2017, dus acht maanden, in omloop is. Niemand is er de voorbije maanden van uitgegaan dat hij of zij een te kleine vuilniszak had, terwijl dat mogelijk wel degelijk het geval is geweest. Deze mensen worden dus niet gecompenseerd."