‘Verrassende’ landschapskunst in gemeentehuis Ben Conaerts

19 november 2018

15u18 0 Boom Zaal Robert Lombaerts in het gemeentehuis vormt momenteel het decor voor de tentoonstelling ‘Verrassend anders’. Vier kunstenaars geven daarin hun eigen interpretatie van landschapskunst.

Van alle genres in de beeldende kunst is ‘het landschap’ allicht het grootste cliché. In de expo ‘Verrassend anders’ proberen Adriaan Van Rooy, Albertine Eylenbosch, Jules De Ranter en Zjos Meyvis het klassieke beeld van landschapsschilderijen te doorbreken.

Meyvis werkt zijn landschappen ruimtelijk en tastbaar uit, in onder andere blauwe hardsteen, hout en brons. Van Rooy, Eylenbosch en De Ranter visualiseren het landschap tweedimensioneel met gemengde technieken. Ieder van hen gebruikt zijn eigenheid om tot verrassende resultaten te komen.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot 16 december 2018.