"Véél chiller dan Tomorrowland" 'LEKKER KLASSIEK' LOKT 5.500 BEZOEKERS NAAR DE SCHORRE BEN CONAERTS

27 augustus 2018

02u23 0 Boom De tweede editie van Lekker Klassiek was opnieuw een voltreffer. Meer dan 5.500 bezoekers kwamen zaterdag naar De Schorre afgezakt om te genieten van de combinatie van gastronomie en klassieke muziek. Dat de weergoden meewerkten, maakte het alleen maar beter.

Amper één maand geleden werd De Schorre nog helemaal ingepalmd door de house- en technobeats van Tomorrowland. Afgelopen zaterdag, tijdens de tweede editie van 'Lekker Klassiek', waren het klassieke musici die het hoge woord mochten voeren. Niet David Guetta of Dimitri Vegas & Like Mike, maar muzikale duizendpoot Jef Neve zwaaide op het podium de plak. Zo bracht Neve samen met een strijkorkest en soloviolist Peter Bogaert onder meer een vernieuwde versie van Vivaldi's 'De Vier Seizoenen' ten gehore. Dé apotheose van de dag was het slotconcert van het orkest La Passione, onder leiding van Dirk Brossé.





Hamburger met chocolade

Kobe Ilsen, een paar weken eerder nog achter de draaitafels op Tomorrowland, nam voor het eerst de honneurs waar als presentator. "Mensen hebben de neiging om alles in hokjes te steken, maar ik wil dat graag doorbreken. Ik kan zowel genieten van Tomorrowland als van Lekker Klassiek. Waarom ook niet? Het is het beste van twee werelden dat hier op dit prachtige domein van De Schorre samenkomt. Maar je merkt wel dat dit een publiek is van fijnproevers, die in alle comfort willen luisteren. Je moet hier zeker niet op het podium beginnen roepen: 'Waar zijn die handjes?'", lacht de voormalige Night of the Proms-presentator. Tussen de concerten door zorgden bekende njam!-chefs als Roger Van Damme en Peppe Giacomazza ervoor dat niemand op zijn honger moest blijven zitten. Zij serveerden een uitgebreid aanbod van gastronomische gerechtjes, gaande van pasta carbonara rosso tot een kipfiletje met een couscoussalade. Chocolatier Dominique Persoone had dan weer gezorgd voor een hamburger met een barbecuesausje van chocolade. "Het is hier hard, maar leuk werken", zegt Persoone. "Je hebt tijd om een praatje te maken met de mensen. Een paar weken geleden was ik ook op Tomorrowland. Ook tof, maar in vergelijking met 'Lekker Klassiek' wel een 'zottenkot'. Dit is veel chiller." Alles bij elkaar kwamen zaterdag ruim 5.500 bezoekers naar De Schorre afgezakt. Bij Studio 100, dat samen met De Schorre 'Lekker Klassiek' organiseert, is men daar heel tevreden mee. "Dat is bijna een verdubbeling van de opkomst van onze eerste editie", zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100.