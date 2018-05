'Toren van Braem': 82 meter aan design 24 mei 2018

De Flash Design Tower - in de volksmond de 'Toren van Braem' - is met zijn 82 meter en 22 verdiepingen het hoogste gebouw van Boom. Het appartementsblok werd gebouwd in 1972 en ontworpen door de bekende architect Renaat Braem als onderdeel van de woonwijk Kruiskenslei.





Daar, op een terrein van negen hectare tussen de Kruiskenslei en de drukke Antwerpsesteenweg (A12), wilde Braem in samenwerking met twee Boomse architecten een grote sociale woonwijk realiseren. Doorheen de jaren werden de plannen om diverse redenen aangepast en uiteindelijk werd slechts een gedeelte gerealiseerd.





"Met de toren als woonruimte wilde Braem voor de bewoners ruimte, licht, functionaliteit en modern comfort creëren om hen zo ware vrijheid te schenken", zeggen de ALB'ers. "In de oorspronkelijke ontwerpen werd de toren zelfs voorzien van een architecturale dakbekroning met sculpturen die verwijzen naar gotische kathedralen en belforten. Op aansturen van de aannemer zou die bovenbouw echter niet worden gerealiseerd, wat Braem later de 'onthoofding' van zijn toren zou noemen."