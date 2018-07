"Toch een beetje bang voor de zon" TWEEDE WEEKEND TOMORROWLAND ONDER LODEN HITTE VAN START DAVID ACKE

27 juli 2018

02u37 0 Boom Het tweede weekend van Tomorrowland is van start gegaan. Duizenden mensen van over heel de wereld kwamen gepakt en gezakt toe op de camping. Klaar voor vier dagen gekheid op het meest tot de verbeelding sprekende festival ter wereld.

De nieuwe lichting People of Toworrow is aangekomen op het Provinciaal Domein De Schorre voor het tweede weekend van Toworrowland. Gepakt en gezakt onder een broeierige zon, zochten de festivalgangers hun slaapplek voor de komende dagen uit. De gelukkigen vonden een plek onder de bomen, anderen brachten partytenten mee. Een vriendengroep uit Gent koos voor de tweede optie. Zij waren om 11 uur al op de camping. "We hadden geluk dat we zo vroeg binnen konden. We hebben niet te lang in de zon moeten aan te schuiven", klinkt het. Voor velen van hen was het de eerste keer dat ze naar het festival kwamen.





"We verwachten er enorm veel van. Maar als je de sfeer op de camping al ziet, zullen al onze verwachtingen wel worden ingelost. (lachen)" De eerste shotjes gingen vlot binnen, al zijn de vrienden ook beducht voor de warmte. "Ik maak me toch een beetje zorgen om de hitte. Maar we zijn voorzichtig en hebben heel wat water mee", vertelt het meisje achterin de groep.





Op de vraag of hier ook iemand speciaal voor Tomorrowland naar de fitness is gegaan, draaien de blikken meteen naar de jongeman in bloot bovenlijf. "Niet waar, ik sport gewoon veel", verdedigt hij zich. De sfeer bij de Gentenaren zit er alvast goed in.





Bakken en braden

Op de pre-party van The Gathering was het bakken en braden, maar toch waren er al enkele mensen samengekomen om het feestje op gang te zetten. Een waterverstuiver zorgde voor de nodige afkoeling.





Bucketlist

Vrienden Benjamin Piron (25) en Hanna Van Loo (21) uit Sinaai beleven hun eerste Tomorrowland. "Het is een cadeau van mijn vriend. Voor welke gelegenheid? Gewoon, omdat hij mij graag ziet denk ik", lacht ze. Een jaar geleden overleed Hanna's nonkel en ook daarom is ze op het festival. "Mijn nonkel heeft niet alles kunnen doen in zijn leven dat hij wilde. Daarom heb ik een bucketlist opgesteld. Tomorrowland staat daar ook op. Overal waar ik ga, neem ik iets mee dat mij aan mijn nonkel doet denken. Aan mijn tent heb ik een T-shirt van Bob Dylan gehangen. Daar was hij grote fan van. Ik zal die T-shirt hier ook achterlaten. Zo is hij er ook bij geweest", vertelt Hanna. De Italiaanse Carmen Bruno (20) is dan weer helemaal alleen naar Boom afgezakt. "Ik heb het ticket gekocht met het geld dat ik kreeg voor mijn verjaardag. Ik wilde dit altijd al eens beleven. Mijn vrienden zitten op dit moment te feesten op Ibiza", lacht ze. Maar dat je op Tomorrowland nooit alleen bent, bewijzen Hanna en Benjamin, die Carmen prompt meevroegen om op de foto te gaan.