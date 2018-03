"Tijd voor nieuwe stap in carrière" KORPSCHEF RUPEL WORDT (BIJNA ZEKER) POLITIEBAAS VAN SINT-NIKLAAS BEN CONAERTS

17 maart 2018

02u49 0 Boom Gwen Merckx, korpschef van de politiezone Rupel, ligt in 'pole position' om korpschef te worden in Sint-Niklaas. "De tijd is rijp om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière", stelt zij. Ze zal haar mandaat ten vroegste deze zomer opnemen.

Gwen Merckx (45) is al twaalf jaar korpschef bij de lokale politiezone Rupel en koestert al enige tijd de ambitie om een groter stedelijk korps te leiden. In 2013 greep zij nog nipt naast de functie van korpschef bij de lokale politie Antwerpen, dit voorjaar waagde ze haar kans in de selectieproeven om korpschef te worden van de politiezone Sint-Niklaas. Zopas werd zij daar door de selectiecommissie als meest geschikt bevonden en lijkt haar overstap dus slechts een kwestie van tijd. Ze gaat in Sint-Niklaas Johan De Paepe vervangen, die eind juni een nieuwe uitdaging aangaat bij de federale politie.





"Ontzettend fier"

"Ik ben ontzettend fier, want er zaten heel wat kanjers tussen de andere kandidaten", reageert Merckx. "De tijd is nu rijp om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière. Mijn werk in de politiezone Rupel lijkt afgerond. Hier staat een degelijke organisatie, met een zeer professioneel en dienstverlenend korps. In Sint-Niklaas wacht me een mooie, nieuwe uitdaging, met een stedelijk korps dat dubbel zo groot is als de politiezone Rupel. Maar dat neemt niet weg dat ik vertrek met gemengde gevoelens. Ik heb altijd goed samengewerkt met de burgemeesters van de Rupelstreek en heb de politiezone Rupel altijd een warm hart toegedragen."





"Vanuit het politiecollege willen we Gwen Merckx alle succes toewensen", zegt Rumsts burgemeester Geert Antonio (N-VA), die voorzitter is van het politiecollege.





"Kans grijpen"

"De burgemeesters hebben erg positieve ervaringen wat de samenwerking met de korpschef betreft. Er is zowel met haar als met het officierskader wekelijks veelvuldig communicatie in beide richtingen en ook zeer regelmatig bestuurlijk overleg om zaken te kunnen bespreken. We betreuren het dat zij onze politiezone zal verlaten. Maar we kunnen best begrijpen dat wanneer zij de kans heeft om een veel grotere politiezone te gaan leiden en als beste uit het examen komt, zij deze kans moet grijpen."





Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is de enige burgemeester in de Rupelstreek die zich weleens kritisch durft uit te laten over de werking van de politie. "Ik denk dat de korpschef en ik een verschillende visie hebben over hoe de politie moet werken", aldus Baert. "Mijn frustratie is vooral dat ik als burgemeester niet altijd kan wegen op het veiligheidsbeleid zoals ik het zou willen. Maar ik heb het volste respect voor Gwen Merckx, die zeker haar verdienste heeft gehad. Zij is een sterke vrouw met een sterk karakter en dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat je al eens botst. Ik denk dat er voor haar een moment was gekomen om nieuwe horizonten op te zoeken. Dan is het goed dat ze nu deze nieuwe uitdaging heeft gevonden."