't Melkhuisje weer open na twee maanden 06 augustus 2018

02u23 0

Taverne 't Melkhuisje in het Boomse gemeentepark zwaaide zaterdag zijn deuren opnieuw open. De zaak bleef twee maanden dicht, nadat de vorige uitbater er mee stopte. De gemeente Boom - die eigenaar is van 't Melkhuisje - vond intussen een nieuwe concessionaris. Sociaal tewerkstellingsbedrijf Vlotter gaat voortaan de uitbating verzorgen.





Bij Vlotter deed men al ervaring op in de horeca in buurthuis Boomkewies en eetcafé 't Steencaycken. "Nu komt daar dus 't Melkhuisje bij", vertelt verantwoordelijke Jan Vermeulen. "We hebben voorlopig een concessie voor één jaar. Als alles naar wens verloopt, kan onze overeenkomst misschien worden verlengd. Het openingsweekend was alvast een succes. Het pand was trouwens in goede staat, al zouden we op termijn wel nog graag een extra overkapping zien aan het terras. Het zou mooi zijn als het gemeentebestuur daar in wil investeren."





Bij de gemeente Boom is men tevreden dat er opnieuw activiteit is in 't Melkhuisje. Er bleek veel vraag van Bomenaars die iets wilden consumeren aan de bijhorende speeltuin. Ook de toiletten van 't Melkhuisje zijn nu uiteraard weer toegankelijk. De taverne zal vijf dagen per week open zijn van 10 tot 18 uur, maar mogelijk wordt dat later uitgebreid tot zeven dagen. Voorlopig blijft het etablissement gesloten op maandag en dinsdag. (KDC)