‘t Melkhuisje heropent de deuren: “We hopen op een even mooie zomer als vorig jaar” Ben Conaerts

26 maart 2019

Taverne 't Melkhuisje aan de speeltuin in het gemeentelijke park heeft vandaag weer de deuren heropend. De uitbating wordt net als vorig jaar verzorgd door de sociale onderneming Vlotter.

Het was pas na een lange zoektocht dat de gemeente Boom in augustus vorig jaar de sociale onderneming Vlotter wist te strikken voor de uitbating van ’t Melkhuisje. Na een positieve evaluatie wordt de komende maanden aan die samenwerking een vervolg gebreid. Vlotter, het vroegere IMSIR, dat met het buurthuis Boomkewies en het eetcafé ’t Steencaycken al een tijdje actief is in de horeca, zal normaliter tot oktober van dit jaar de taverne in het park openhouden.

“We zullen hier mensen inschakelen die in privésector moeilijk tewerkgesteld worden”, zegt verantwoordelijke Roy Duym. “Het gaat om mensen die gemotiveerd zijn om in de horeca te werken en die we hiermee kansen geven om ervaring op te doen. Vorig jaar hebben we hier in ’t Melkhuisje van augustus tot oktober een eerste testcase gehad, die goed is verlopen. Nu nemen we de uitbating voor het eerst het hele zomerseizoen voor onze rekening. Hopelijk krijgen we een even mooie zomer als vorig jaar.”

Loungehoek

De voorbije maanden werd de taverne alvast een stukje opgeknapt. Het terras werd gemoderniseerd en heeft er een loungehoek bijgekregen. Ook in de keuken werden enkele kleine investeringen gedaan. Daarmee kunnen er voortaan kleine snacks als croques of een assortiment kaas of salami worden bereid. Eind volgende week wordt ook nog een springkasteel geleverd. Dat zal het hele seizoen in de speeltuin staan opgesteld.

Vlotter wil de komende maanden ook meer inzetten op activiteiten . Een paaseierenraap op zondag 21 april zal de spits afbijten. Het evenement was in een mum van tijd volzet. “Liefst 120 kinderen zullen die dag paaseieren komen rapen. Later willen we nog een barbecue en een mosselsouper organiseren. We hebben verder nog een aantal andere ideeën, maar we moeten voor alles wat we willen doen, de goedkeuring vragen van de gemeente.”

Ook populair bij inbrekers

Een belangrijk aandachtspunt blijft wel de veiligheid rond ’t Melkhuisje. De taverne kreeg in het verleden af en toe te maken met inbraken en vandalisme. De laatste keer dat inbrekers toesloegen, was in januari. “Ze zijn toen met al ons materiaal aan de haal gegaan”, zucht Duym. “110 bakken bier, frigo’s, noem maar op. De schade liep tot in de duizenden euro. De politie doet haar best wel, maar we zitten hier op een afgelegen plaats in het park. We hebben alvast onze voorzorgen genomen en de sloten vernieuwd en de rolluiken verankerd. Maar een veiligheidscamera zou hier zeker geen overbodige luxe zijn.”

‘t Melkhuisje is elke dag open vanaf 11 tot 18 uur. Maandag is de sluitingsdag.