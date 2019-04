‘Rupeljoeng’: nieuw evenement voor tieners Ben Conaerts

02 april 2019

14u40 0

De Nielse jeugdraad en de Boomse jeugddienst organiseren op woensdag 3 april de eerste editie van ‘Rupeljoeng’. Dat is een nieuw evenement waar jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het programma staan onder meer een workshop ‘virtual reality’ en een demonstratie freestyle- en pannavoetbal. Verder kan je een bezoek brengen aan een kapsalon en een tattoo shop en genieten van een mocktail. DJ Luckasdc zorgt intussen voor de muziek.

‘Rupeljoeng’ vindt plaats van 14 tot 17 uur in het congrescentrum De Pitte in De Schorre. De toegang is gratis.