"Recept om tij te keren heb ik niet" LEO DE SAEGER STOPT NA RUIM 30 JAAR ALS UNIZOVOORZITTER BEN CONAERTS

25 januari 2018

02u31 0 Boom Leo De Saeger (72) heeft na meer dan dertig jaar afscheid genomen als voorzitter van Unizo Boom. In die jaren heeft hij het handelscentrum danig zien evolueren, zeker niet alleen ten goede. "Ik heb ook niet het recept om het tij te keren. Maar ik blijf optimistisch."

Meer dan dertig jaar heeft vastgoedmakelaar Leo De Saeger aan het hoofd gestaan van Unizo Boom Gisterenavond, tijdens de nieuwjaarsreceptie, kwam er aan zijn voorzitterschap een einde. De Saeger blijft wel actief in het bestuur, maar wordt als voorzitter opgevolgd door Christophe De Laet. Kristine Van den Bril is de nieuwe secretaris. "Ik word straks 73", motiveert De Saeger zijn beslissing. "Op een bepaald moment is de tijd rijp om de fakkel door te geven. We zitten met een sterke bestuursploeg en ik weet zeker dat Christophe dat goed gaat doen."





Heldenplaats

Toen hij rond 1987 tot voorzitter van de middenstandsvereniging werd verkozen, was De Saeger al politiek actief. Uiteindelijk zou hij 36 jaar lang in de gemeenteraad blijven zetelen voor CVP, waarvan drie legislaturen als schepen van Lokale Economie. Stellen dat De Saeger zijn stempel heeft gedrukt op het Boomse handelscentrum, is dus een open deur intrappen. Als schepen werkte hij mee aan de dossiers rond de heraanleg van de Heldenplaats en de bouw van het gemeentehuis. Bij Unizo bracht hij een nieuwe dynamiek en slaagde hij erin het ledenaantal te verviervoudigen.





Al was het zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn. "Toen ik Unizovoorzitter werd, kon je al zien dat het handelscentrum aan het aftakelen was. De handelaars in de Blauwstraat, Hoogstraat en Kerkstraat werden ouder, maar kozen ervoor om op dezelfde plaats te blijven wonen. Ze hingen gordijnen voor de etalages en vormden hun oude winkel om tot woning. Dat is eigenlijk het begin van de neergang geweest. Vandaag zitten we in de winkelstraten opgescheept met oude huizen die amper verkocht raken. Ga met een kandidaat-koper maar eens naar de Blauwstraat. Als hij daar de krotten en de leegstand ziet, haakt hij snel af", beseft De Saeger.





Markt

"Ik heb ook niet het recept gevonden om het tij te keren", geeft hij toe. "Ik denk dat er nood is aan een visionair beeld van het centrum dat gepromoot moet worden. Maar er zijn ontzettend veel factoren die een rol spelen. Alleen het feit dat het aantal kramen op de wekelijkse markt afneemt, bijvoorbeeld, leidt er al toe dat er minder bezoekers komen in je handelscentrum. En de huidige politieke situatie in Boom helpt ook zeker niet. De moeite die wordt gedaan om het centrum een nieuw elan te geven, met bijvoorbeeld de overkapping van de Kaai en de verhuis van de bib, wordt voortdurend ondergraven. Maar ik blijf optimistisch. Ik geloof nog altijd dat Boom het hart van de Rupelstreek is."





De Saeger ziet ook nog steeds een cruciale rol weggelegd voor Unizo Boom. "We zijn vandaag met een honderdtal leden, geen gering aantal gezien het alsmaar afnemend aantal zelfstandigen. Een organisatie als Unizo is absoluut nodig. Al is het maar om af en toe op elkaars schouder uit te kunnen huilen van miserie." (lacht)