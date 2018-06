"Putten liggen al vier weken open" BEWONERS ADVOKAATSTRAAT PIKKEN VERTRAGING NUTSWERKEN NIET BEN CONAERTS

14 juni 2018

02u47 0 Boom De nutswerken die Proximus laat uitvoeren in de Advokaatstraat, lopen niet van een leien dakje. Putten die bijna vier weken geleden werden gegraven, zijn nog altijd niet gedicht.

"Het lijkt erop dat men zich van ons niets aantrekt", zegt buurtbewoner Rik Verelst. Schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) schaart zich achter de kritiek: "Deze situatie is onaanvaardbaar."





Bijna vier weken geleden werd in opdracht van Proximus gestart aan nutswerken in de Advokaatstraat. Dat daarbij enkele putten moesten worden gegraven, lag voor de hand. Alleen is er sinds dat ogenblik nauwelijks nog vooruitgang geboekt. De buurtbewoners zijn de situatie meer dan beu. "Het sleept hier al wekenlang aan", zegt Rik Verelst (75), die vlak voor zijn woning met een grote put zit. "Het ziet er niet uit en het is heel onpraktisch. Ik moet mijn vuilzak iedere keer voor de woning van mijn buurman gaan zetten. Als de burgemeester met zo'n open put zat, zou het snel opgelost zijn. Maar van ons lijkt men zich niks aan te trekken."





Het probleem van Rik is geen alleenstaand geval. Wat verderop in de Advokaatstraat liggen nog meer ongedichte putten. "Af en toe zien we de aannemer hier passeren en hopen we dat er schot in de zaak komt, maar helaas", zucht Rik. "Ik begrijp het niet. Zo'n put dichten, dat hoeft toch helemaal geen vier weken te duren? Intussen heeft men gelukkig de puinhoop al wat opgeruimd, want de voorbije weken lagen de hekken soms tot in het midden van de straat. Het leidde tot gevaarlijke toestanden, zeker met de vele fietsende scholieren die hier passeren.





Schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) vindt de kritiek terecht. "Deze situatie is onaanvaardbaar. Als ik zelf de putten kon dichten, zou ik het meteen doen. Maar deze werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van Proximus. Ik heb zelf al meermaals contact gehad met hen om het probleem aan te kaarten. Daar heb ik te horen gekregen dat de werken zouden zijn stilgelegd geweest door de politie. Maar daar heb ik niks over gehoord. Een excuus is natuurlijk vlug verzonnen. De werfleider heeft me nu beloofd dat de putten zo snel mogelijk gedicht worden. Volgende week wordt dan nog voortgedaan aan de resterende nutswerken. Laat ons hopen dat die iets beter zullen verlopen."





Feit is dat alle nutswerken ten laatste voor het bouwverlof moeten zijn afgerond. "Op 13 augustus beginnen we immers met de heraanleg van de Advokaatstraat", zegt Sanchez. "Op woensdag 27 juni om 19 uur plannen we hierrond nog een infovergadering voor de buurtbewoners in zaal Lombaerts op het gemeentehuis."